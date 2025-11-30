O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, reconheceu a superioridade do Flamengo na final da Copa Libertadores neste sábado (29), mas também fez questão de ironizar a arbitragem pela não expulsão do volante rubro-negro Erick Pulgar após entrada dura no zagueiro Bruno Fuchs.

Em jogo no Monumental de Lima, no Peru, o Flamengo venceu por 1 a 0, gol de Danilo, e tornou-se o primeiro clube brasileiro tetracampeão do continental.

"Não vou justificar muito, apenas dizer que nosso adversário foi melhor, mais experiente, soube lidar com esse momento de tensão, de final. Acho sinceramente que a experiência ganhou da irreverência, foram melhores. Apesar do jogo ter sido decidido nos detalhes, o adversário foi melhor que o Palmeiras", afirmou Abel após a partida.