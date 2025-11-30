A Prefeitura do Rio montou um esquema operacional especial para a festa da torcida do Flamengo neste domingo (30), quando o time desfilará em um trio elétrico após a conquista do quarto título da Libertadores.

A rua Primeiro de Março e a avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro, serão interditadas pela manhã para receber os campeões da América, que devem atrair cerca de 500 mil torcedores ao percurso de 850 metros.

A delegação rubro-negra desembarca no aeroporto do Galeão às 9h30 e seguirá direto para o Centro. O ponto de partida do trio será a Primeiro de Março, na altura da rua Buenos Aires, avançando até as proximidades da rua Araújo Porto Alegre.