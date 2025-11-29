Palmeiras e Flamengo viveram nos últimos meses o que alguns de seus dirigentes chamaram de "guerra", com disputas que tiveram ataques entre presidentes, hostilidade entre jornalistas torcedores e embates até sobre procedimentos de controle antidoping. No duelo que mais importava, a final da Copa Libertadores, deu Flamengo: 1 a 0.

Na batalha pela glória continental, uma decisão de jogo único no estádio Monumental de Lima, no Peru, o rubro-negro levou a melhor. Derrotado pelo alviverde na decisão de 2021 -com uma falha do hoje adversário Andreas Pereira e um gol de Deyverson na prorrogação, em Montevidéu-, desta vez o time carioca triunfou com um gol do experiente Danilo, 34, de cabeça.

Houve muita reclamação por parte dos derrotados em relação à arbitragem do argentino Darío Herrera, da Argentina. Ele aplicou apenas cartão amarelo no volante Erick Pulgar quando ele deu um chute na canela de Bruno Fuchs, com o lance parado, aos 30 minutos do primeiro tempo. O árbitro de vídeo, o também Héctor Alberto Paletta, não recomendou a expulsão.