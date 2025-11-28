O Palmeiras fez seu último treino antes da final da Copa Libertadores nesta tarde, no estádio Alejandro Villanueva, do Allianza Lima, e não contou a presença do meio-campista Lucas Evangelista e o atacante Paulinho. A final da Libertadores acontece neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Lima.

A imprensa assistiu 15 minutos da atividade e nenhum dos dois treinou com o elenco. Ambos passaram por cirurgia nesta temporada e só retornam em 2026.

O goleiro Weverton se juntou aos companheiros um pouco depois, já que participou da coletiva de imprensa no estádio Monumental de Lima. Ele não estava com a proteção na mão, mas também na participou do treino com os demais goleiros.