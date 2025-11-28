O Flamengo treinou com Léo Ortiz e sem Pedro na véspera da final da Libertadores, neste sábado (29), contra o Palmeiras, às 18h (de Brasília), no estádio Monumental, em Lima, no Peru.

Léo Ortiz se mostrou recuperado da lesão no tornozelo esquerdo que o tirou dos últimos jogos. Sorridente, ele participou da atividade com bola com o restante dos companheiros e se mostrou em condições de estar em campo na decisão.

Ortiz disputa vaga com Danilo na zaga flamenguista. O experiente defensor foi seu substituto e teve um bom desempenho contra Red Bull Bragantino e Atlético-MG, fato que o credenciou na briga pela titularidade.