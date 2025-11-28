Um dia após o São Paulo sofrer uma das piores goleadas de sua história, de 6 a 0 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o diretor de futebol do clube do Morumbi, Carlos Belmonte, deixou o cargo.

Junto com Belmonte, saíram também Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi, que atuavam no departamento de futebol.

"O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026", informou o São Paulo em nota publicada nas redes sociais.