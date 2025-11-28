Finalistas da Copa Libertadores e na disputa até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo se consolidaram nos últimos anos como as duas principais forças do futebol brasileiro e sul-americano.

Entre 2019 e 2024, a dupla conquistou, em conjunto, quatro de seis títulos em disputa do Campeonato Brasileiro, quatro da Copa Libertadores e três da Copa do Brasil, além de oito estaduais.

O caminho trilhado por ambos até aqui, porém, foi bastante diferente, em especial no que diz respeito ao trabalho das comissões técnicas.