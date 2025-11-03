Um dos técnicos mais longevos do Brasil, Rogério Corrêa não comandará o Volta Redonda na temporada de 2026, incluindo a disputa da Série C.

Há quase dois anos no clube, Rogério chegou com a missão de conduzir o Volta Redonda à Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma campanha consistente, atingiu o objetivo e ainda conquistou o título da Série C em 2024.

Em 2025, porém, o cenário foi bem diferente. Com uma temporada irregular, a equipe fluminense encerrou a Série B na penúltima colocação, somando oito vitórias, doze empates e dezoito derrotas.