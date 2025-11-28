A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou, na tarde desta sexta-feira (28) (28), o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como novo patrocinador.

O apoio será de R$ 60 milhões ao longo de quatro anos, sendo R$ 32 milhões em recursos incentivados pela Lei de Incentivo ao Esporte e R$ 28 milhões de recursos livres.

"A parceria com o BNDES será fundamental para fortalecer o judô brasileiro, ampliando o alcance da prática esportiva em diversos níveis, financiando projetos de formação de atletas e, claro, a estrutura que sustenta o alto rendimento, visando o atual ciclo olímpico. O patrocínio é um gesto concreto de quem acredita no propósito do esporte, e vamos trabalhar intensamente para garantir que o Brasil continue sendo uma potência mundial no judô", disse Paulo Wanderley, presidente da CBJ.