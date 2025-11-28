Campeão da Série B com o Coritiba no último fim de semana, o técnico Mozart não seguirá no comando da equipe - mesmo após ter confirmado sua permanência para 2026 no início da semana.

O Coxa anunciou que não houve acordo para uma renovação. Ele estava na equipe desde o fim do ano passado, quando havia conseguido o acesso com o Mirassol.

Em nota, o clube fez um agradecimento e disse que Mozart "sempre será lembrado como o comandante do tricampeonato brasileiro da Série B". As buscas por um novo comandante devem ser intensificadas nos próximos dias.