Um adolescente de 14 anos confessou à Polícia Civil ter produzido e divulgado deepfakes de colegas em um site pornográfico no interior de São Paulo. Segundo a investigação, a motivação foi vingança depois que ele deixou uma escola particular e passou a se sentir rejeitado pelos antigos colegas.

Ao menos 14 amigas dele tiveram o rosto modificado, por meio de montagem, em imagens de nudez. As vítimas estudam em um colégio particular da cidade. As fotos foram publicadas em uma plataforma adulta com sede em Luxemburgo.

A delegada Fernanda Hetem, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Indaiatuba e responsável pelo caso, afirma que o adolescente admitiu ter mirado especialmente três colegas.