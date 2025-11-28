Cinco policiais militares do Batalhão de Choque foram presos nesta sexta-feira (28) suspeitos de participação em crimes durante a megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão, que deixou 122 mortos em outubro no Rio de Janeiro.

Leia mais: 87% dos moradores veem o Rio em 'cenário de guerra'; VÍDEO

A Corregedoria da corporação também cumpre dez mandados de busca e apreensão, todos relacionados à operação considerada a mais letal da história do estado. Entre os mortos estavam cinco agentes.