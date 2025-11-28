Cinco policiais militares do Batalhão de Choque foram presos nesta sexta-feira (28) suspeitos de participação em crimes durante a megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão, que deixou 122 mortos em outubro no Rio de Janeiro.
A Corregedoria da corporação também cumpre dez mandados de busca e apreensão, todos relacionados à operação considerada a mais letal da história do estado. Entre os mortos estavam cinco agentes.
A investigação da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar apura se houve furto de um fuzil durante a ação, com suspeita de que a arma tenha sido desviada e revendida a criminosos. Imagens das câmeras corporais dos policiais apontam indícios de crimes militares cometidos no serviço.
A operação, realizada em 28 de outubro, mobilizou equipes das polícias Civil e Militar e gerou críticas de moradores e entidades de direitos humanos pelo elevado número de vítimas. As apurações internas buscam esclarecer possíveis excessos cometidos pelos agentes.
*Com informações do SBT News