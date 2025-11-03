Uma pesquisa Quaest divulgada nesse domingo (2) mostra que 87% dos moradores do Rio de Janeiro acreditam que a capital vive uma situação de guerra. Apenas 13% discordam dessa percepção.
Leia mais: Quase 90% dos moradores de favelas apoiam megaoperação no Rio
O levantamento foi feito logo após a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos. Segundo o estudo, 52% dos entrevistados disseram se sentir mais inseguros depois da ação, enquanto 35% afirmaram o contrário.
Além disso, 74% temem reação das facções criminosas, e 62% avaliam que o governo estadual não tem capacidade de enfrentar o crime organizado sozinho. A pesquisa, encomendada pela Genial Investimentos, ouviu 1,5 mil pessoas entre os dias 30 e 31 de outubro e tem margem de erro de três pontos percentuais.
São esses os “jovens sonhadores”?— Polícia Civil RJ (@PCERJ) November 1, 2025
Com roupas camufladas, armamento de guerra e prontos para matar qualquer um que cruze o caminho?
?? A Megaoperação Contenção desmascarou essa falsa narrativa e enfrentou de frente verdadeiros narcoterroristas, que impõem a política do medo e da… pic.twitter.com/SBCyRSnqJO