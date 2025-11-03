Uma pesquisa Quaest divulgada nesse domingo (2) mostra que 87% dos moradores do Rio de Janeiro acreditam que a capital vive uma situação de guerra. Apenas 13% discordam dessa percepção.

O levantamento foi feito logo após a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos. Segundo o estudo, 52% dos entrevistados disseram se sentir mais inseguros depois da ação, enquanto 35% afirmaram o contrário.