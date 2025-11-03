03 de novembro de 2025
87% dos moradores veem o Rio em 'cenário de guerra'; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/PCERJ
Além disso, 74% temem reação das facções criminosas.
Uma pesquisa Quaest divulgada nesse domingo (2) mostra que 87% dos moradores do Rio de Janeiro acreditam que a capital vive uma situação de guerra. Apenas 13% discordam dessa percepção.

Leia mais: Quase 90% dos moradores de favelas apoiam megaoperação no Rio

O levantamento foi feito logo após a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos. Segundo o estudo, 52% dos entrevistados disseram se sentir mais inseguros depois da ação, enquanto 35% afirmaram o contrário.

Além disso, 74% temem reação das facções criminosas, e 62% avaliam que o governo estadual não tem capacidade de enfrentar o crime organizado sozinho. A pesquisa, encomendada pela Genial Investimentos, ouviu 1,5 mil pessoas entre os dias 30 e 31 de outubro e tem margem de erro de três pontos percentuais.

