Preservando a expressão original


O cirurgião plástico Dr. Gerson Julio explica que a blefaroplastia é uma das cirurgias mais procuradas para rejuvenescimento da região dos olhos, mas com um ponto importante: ela não serve para mudar o tamanho nem o formato dos olhos, e sim para recuperar a aparência natural que se tinha na juventude, preservando a expressão original do paciente. O especialista faz um alerta essencial: “cirurgias voltadas para mudar o formato dos olhos devem ser muito bem avaliadas, porque muitas vezes não têm reversão”.

