O é do último dia 15 numa unidade da rede Tauste, e as imagens foram obtidas pela Folha nesta quinta-feira (27).

Imagens do circuito interno de monitoramento registram o momento em que o agente penitenciário Gilson Júnior dos Santos atira contra um vizinho de sua residência dentro de um supermercado em Marília, no interior de São Paulo. A vítima, Johnny da Silva Sarmento, sobreviveu.

Procurada, a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) não se manifestou até a publicação deste texto. A rede Tauste disse reforçar "que está colaborando com as investigações e permanece à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos".

Alvo de um mandado de prisão preventiva, o agente penitenciário está foragido. Advogado dele, Jader Gaudencio Filho disse à reportagem que a defesa colabora com a investigação e que entrou com habeas corpus no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) pedindo a revogação da preventiva.

Segundo o advogado, o agente penitenciário vinha sendo ameaçado pela vítima, contra quem chegou a registrar um boletim de ocorrência por ameaça em 2018.