A modelo e travesti Patty Michelletti, 26, foi espancada e esfaqueada por vizinhos em Guaianases, na zona leste de São Paulo, no sábado (15).

A confusão teve início na manhã daquele sábado, quando a tia de Patty, que também é travesti, foi vítima de transfobia pelos agressores. Ao saber da violência transfóbica sofrida pela tia, Patty foi tirar satisfação com os vizinhos e ameaçou processá-los.

Já à noite, os agressores foram até a casa onde Patty mora com a tia e arrebentaram o portão. A modelo explicou que era por volta das 20h e que estava dentro de casa se arrumando quando os vizinhos chegaram agressivos.