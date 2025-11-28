A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,4% no trimestre encerrado em outubro, o menor nível desde o início da série histórica da Pnad Contínua, em 2012. O índice recuou em relação ao trimestre anterior (5,6%) e também ficou abaixo do registrado um ano antes (6,2%), segundo dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo IBGE.

O número de pessoas procurando trabalho também encolheu e chegou a 5,9 milhões, o menor volume já registrado pela pesquisa. Em um ano, 788 mil brasileiros saíram da fila do desemprego.