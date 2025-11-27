Gabigol marca o segundo sobre o River Plate e vira o jogo aos 46 minutos do segundo tempo no Monumental U, em Lima. Enquanto os torcedores do Flamengo viviam uma catarse em um fim de semana com os títulos da Libertadores e Brasileiro, o jovem Dyogo Alves sonhava com novos passos na carreira. Meses antes, ele havia sido um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu.

O goleiro, que dormia no alojamento do CT naquela madrugada de 8 de fevereiro, ficou internado por sete dias e foi o único a chegar ao elenco profissional. Agora, desembarca na mesma Lima e tenta escrever um novo capítulo seis anos depois da tragédia que fez enorme contraste com a alegria efusiva em 2019.

Dyogo Alves tinha 15 anos quando ocorreu o incêndio no CT. O incidente deixou 10 jovens da base mortos e outros três feridos - o ex-zagueiro Jhonata Ventura se aposentou e nesta quinta-feira (27) integra o departamento de scout do Fla, enquanto o atacante Cauan Emanuel defendeu o Maranguape, da segunda divisão do Ceará, na atual temporada.