Abel Ferreira permanecerá no Palmeiras. Nesta quinta-feira (27), o comandante português confirmou que renovará com o clube, ainda que não tenha assinado, de fato, o documento.

"A presidente queria que eu ficasse, não tenho problema de dizer que vou continuar no Palmeiras, ponto. Não preciso de papel assinado. Ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. Pelo cinco anos de relações que temos, não preciso de contrato para dizer que continuo ou não continuo no Palmeiras", disse Abel Ferreira, ao ge.

O novo vínculo já estava nas mãos de Abel Ferreira há algumas semanas. Restava apenas a decisão do treinador para sacramentar o contrato.