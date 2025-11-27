A seleção de Portugal conquistou nesta quinta-feira (27) seu primeiro título da Copa do Mundo sub-17, com uma vitória por 1 a 0 sobre a Áustria, em partida disputada no Khalifa International Stadium, em Doha, no Qatar.

O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Anísio Cabral, do Benfica, vice-artilheiro da competição, com sete gols. O austríaco Johannes Moser, que pertence ao Red Bull Salzburg e está emprestado ao Liefering, da Áustria, terminou como artilheiro isolado, com oito.

A seleção portuguesa foi a responsável por eliminar o Brasil nas semifinais, na disputa de pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.