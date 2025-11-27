Técnico do Brasil admite frustração, mas vê 'geração promissora'
| Tempo de leitura: 1 min
Após o quarto lugar no Mundial sub-17 com a seleção brasileira, o técnico Dudu Patetuci admitiu a frustração pelas derrotas nas fases finais, mas ressaltou a boa campanha.
Para o treinador, a trajetória mostrou que o Brasil tem uma 'geração promissora'. Patetuci avaliou, ainda, que houve muita carga emocional durante a competição.
"É uma mistura de sentimentos, de felicidade -pelo trabalho belíssimo realizado na Copa do Mundo com essa geração nascida em 2008-, mas ao mesmo tempo, de frustração: foram dois jogos finais decididos nos pênaltis, em que não fomos felizes", afirmou o técnico.
"Fizemos uma bela Copa do Mundo, muitos jogos nos pênaltis, com grande carga emocional, às vezes positiva, às vezes negativa para a gente. Poderíamos ter vencido e levado uma medalha, mas não aconteceu. Vamos em frente. É uma geração promissora para o futebol brasileiro", disse Dudu Patetuci
O Brasil terminou a competição de forma invicta, com derrotas apenas nos pênaltis - para Portugal, na semifinal, e para a Itália, na disputa pelo terceiro lugar. Foram também duas vitórias nas penalidades, contra Paraguai (16 avos de final) e França (oitavas). O único triunfo no tempo normal foi nas quartas de final - 2 a 1 contra o Marrocos.