Após o quarto lugar no Mundial sub-17 com a seleção brasileira, o técnico Dudu Patetuci admitiu a frustração pelas derrotas nas fases finais, mas ressaltou a boa campanha.

Para o treinador, a trajetória mostrou que o Brasil tem uma 'geração promissora'. Patetuci avaliou, ainda, que houve muita carga emocional durante a competição.

"É uma mistura de sentimentos, de felicidade -pelo trabalho belíssimo realizado na Copa do Mundo com essa geração nascida em 2008-, mas ao mesmo tempo, de frustração: foram dois jogos finais decididos nos pênaltis, em que não fomos felizes", afirmou o técnico.