Mesmo com Estêvão recém-chegado e brilhando com gols e assistências aos 18 anos, os planos do Chelsea já contam com uma possível 'sombra' para o brasileiro: Geovany Quenda -e ele também brilhou na rodada da Liga dos Campeões.

Geovany, 18, é seis dias mais novo que Estêvão e atua pelo Sporting, emprestado pelo Chelsea. Contra o Club Brugge, ele fez um gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 0.

O atacante nascido na Guiné-Bissau defende a seleção portuguesa -ainda nas categorias de base. O jogador fez praticamente toda a base no Sporting.