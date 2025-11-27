27 de novembro de 2025
FUTEBOL

Neymar perde 126 dias no Santos e tem 2° pior ano da carreira

Por Rena Liskai | da Folhapress
| Tempo de leitura: 4 min
Raul Baretta/Santos FC
Neymar, em treino no CT Rei Pelé, em Santos
Neymar, em treino no CT Rei Pelé, em Santos

Novamente afastado por uma lesão, dessa vez no menisco do joelho esquerdo, Neymar já perdeu 126 dias no Santos por causa de problemas físicos e caminha para a segunda pior temporada da carreira.

Neymar fez sua estreia no Santos há 294 dias. Desde então, o jogador ficou fora de pouco menos que a metade deles por causa de lesões. No período, o camisa 10 teve problemas musculares na coxa e questões no joelho.

O astro só supera os próprios números acumulados no Al-Hilal, onde também sofreu com as lesões. Por lá, ele fez apenas sete jogos, marcou um gol e deu duas assistências entre 2023 e 2024.

No Santos em 2025, Neymar tem 25 jogos disputados e 20 em que não esteve presente -18 por lesão e dois por suspensão. Ele anotou sete gols e deu três assistências. Em nenhum outro ano -com exceção da temporada 23/24 no Al-Hilal- o meia-atacante teve números tão baixos.

Os problemas tiraram Neymar de momentos importantes. No começo do ano, ele ficou de fora da semifinal do Paulistão, contra o Corinthians, por um desconforto na coxa. No meio da temporada, o astro não jogou o jogo de ida contra o CRB, pela Copa do Brasil -o Santos empatou por 1 a 1, em casa, antes de ser eliminado na volta, já com o seu craque de volta.

A reta decisiva do Brasileirão praticamente não teve Neymar. Entre setembro e outubro, ele perdeu sete jogos por um problema na coxa e, agora, caminha para o segundo duelo ausente por dores no joelho.

Neymar sentiu dores no joelho durante o empate entre Santos e Mirassol, por 1 a 1, há uma semana. O camisa 10 seguiu em campo durante o jogo, mas acusou o problema após a partida.

O joelho esquerdo apresentou inchaço e dificuldade para flexionar no dia seguinte. Por isso, o jogador foi cortado contra o Internacional, na última segunda-feira, pelo Brasileirão. Ele voltou a treinar na terça, mas sentiu "algo estranho" e pediu para fazer exames.

O problema detectado não é grave, mas pode tirar Neymar do restante do Brasileirão. A recuperação de um procedimento levaria cerca de um mês, e o camisa 10 avalia fazer um "sacrifício" para poder jogar sem fazer a intervenção cirúrgica. Ele e o Santos tomarão a decisão em breve.

Neymar tem contrato com o Santos apenas até o final do ano. Há ainda indefinições, ainda que haja interesse mútuo das partes pela permanência do astro. Se manter na Série A é um dos pontos principais olhados pelo jogador e sua equipe, visto que daria mais visibilidade a ele, que sonha com vaga na Copa.

O rebaixamento dificultaria muito uma ampliação do vínculo pelas bases salariais altas de Neymar e pela forma como ele seria "tirado do radar" da seleção. Atualmente, o Santos é o 17° colocado e abre a zona de rebaixamento.

Uma vaga entre os convocados para a Copa também fica em xeque com uma eventual nova lesão. Neymar ficou fora de todas as listas de Carlo Ancelotti até agora. Mesmo assim, o treinador cogita levá-lo ao Mundial, mas com boas chances de ser apenas um reserva.

Ancelotti já deixou claro que o fator físico é primordial para convocar um atleta. Recentemente, ele deu a "receita" para chamar Neymar.

Ele se recuperou da lesão que teve. Agora tem seis meses para jogar. A verdade é que o Brasileirão para em 7 de dezembro, mas depois pode tirar férias. "Depois, quando começar o novo Campeonato Brasileiro, tem tempo para mostrar todas as suas qualidades e também suas condições físicas", disse Carlo Ancelotti.

A seleção terá apenas mais uma convocação antes da lista definitiva. Em março, o Brasil vai enfrentar adversários europeus, nos Estados Unidos.

Números de Neymar no profissional

  • Santos 2009 - 48 jogos, 14 gols e 9 assistências
  • Santos 2010 - 60 jogos, 42 gols e 16 assistências
  • Santos 2011 - 47 jogos, 24 gols e 9 assistências
  • Santos 2012 - 47 jogos, 43 gols e 20 assistências
  • Santos/Barcelona 2013/14 - 54 jogos, 28 gols e 21 assistências *
  • Barcelona 2014/15 - 51 jogos, 39 gols e 7 assistências
  • Barcelona 2015/16 - 49 jogos, 31 gols 22 assistências
  • Barcelona 2016/17 - 45 jogos, 20 gols e 21 assistências
  • PSG 2017/18 - 30 jogos, 28 gols e 17 assistências
  • PSG 2018/19 - 28 jogos, 23 gols e 10 assistências
  • PSG 2019/20 - 27 jogos, 19 gols e 11 assistências
  • PSG 2020/21 - 31 jogos, 17 gols e 8 assistências
  • PSG 2021/22 - 28 jogos, 13 assistências e 8 assistências
  • PSG 2022/23 - 29 jogos, 18 gols e 16 assistências
  • Al-Hilal 2023/24 - 7 jogos, 1 gol e 2 assistências
  • Santos 2025 - 25 jogos, 7 gols e 3 assistências

* Neymar deixou o Santos rumo ao Barcelona no meio de 2013 e encerrou a temporada europeia no meio de 2014

