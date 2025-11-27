Novamente afastado por uma lesão, dessa vez no menisco do joelho esquerdo, Neymar já perdeu 126 dias no Santos por causa de problemas físicos e caminha para a segunda pior temporada da carreira.

Neymar fez sua estreia no Santos há 294 dias. Desde então, o jogador ficou fora de pouco menos que a metade deles por causa de lesões. No período, o camisa 10 teve problemas musculares na coxa e questões no joelho.

O astro só supera os próprios números acumulados no Al-Hilal, onde também sofreu com as lesões. Por lá, ele fez apenas sete jogos, marcou um gol e deu duas assistências entre 2023 e 2024.