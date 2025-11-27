No reencontro contra seu ex-clube, Luis Zubeldía e o Fluminense atropelaram e venceram o São Paulo por 6 a 0, no Maracanã. A partida foi válida pela 36ª rodada do Brasileirão.

Três dos seis gols foram marcados em um intervalo de apenas 15 minutos, na primeira etapa. Canobbio, Martinelli, Nonato, John Kennedy e Serna construíram o placar.

Com a goleada, o Fluminense abriu 11 pontos de vantagem do São Paulo, oitavo colocado, e carimbou vaga na pré-Libertadores. O time paulista, enquanto isso, lutará nesta reta final para manter a posição e torcer pela abertura do G8, a depender do campeão da Copa do Brasil, em dezembro.