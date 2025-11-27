A CIA confirmou nesta quinta-feira (27) que Rahmanullah Lakanwal, suspeito de atirar contra dois integrantes da Guarda Nacional perto da Casa Branca trabalhou para forças parceiras da agência em Kandahar, no Afeganistão. Ele entrou nos Estados Unidos em 2021 por ter colaborado com militares americanos durante a guerra.

Lakanwal, de 29 anos, foi baleado por um soldado durante o ataque e permanece hospitalizado. De acordo com autoridades dos EUA, ele dirigiu por milhares de quilômetros, do estado de Washington até Washington D.C., antes de abrir fogo contra os militares na tarde de quarta-feira (26). As vítimas, identificadas como Andrew Wolfe, 24, e Sarah Beckstrom, 20, passaram por cirurgia e continuam em estado crítico.