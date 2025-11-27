A CIA confirmou nesta quinta-feira (27) que Rahmanullah Lakanwal, suspeito de atirar contra dois integrantes da Guarda Nacional perto da Casa Branca trabalhou para forças parceiras da agência em Kandahar, no Afeganistão. Ele entrou nos Estados Unidos em 2021 por ter colaborado com militares americanos durante a guerra.
Lakanwal, de 29 anos, foi baleado por um soldado durante o ataque e permanece hospitalizado. De acordo com autoridades dos EUA, ele dirigiu por milhares de quilômetros, do estado de Washington até Washington D.C., antes de abrir fogo contra os militares na tarde de quarta-feira (26). As vítimas, identificadas como Andrew Wolfe, 24, e Sarah Beckstrom, 20, passaram por cirurgia e continuam em estado crítico.
O caso ampliou o debate político sobre o programa que trouxe afegãos aliados após a retirada das tropas americanas do país. O FBI investiga possíveis motivações e trata o episódio como caso de terrorismo em apuração.
A área do ataque, próxima ao cruzamento da 17th Street com a I Street, foi isolada logo após os disparos, e equipes de emergência prestaram socorro imediato aos militares. A Casa Branca informou que o presidente foi atualizado sobre a situação.
*Com informações da BBC e do The New York Times