Dois integrantes da Guarda Nacional foram baleados na tarde desta quarta-feira (26) nas proximidades da Casa Branca, em Washington (EUA). Um suspeito foi detido, segundo a polícia local, que isolou a área próximo ao cruzamento da 17th Street com a I Street, onde equipes de emergência prestaram socorro às vítimas.

A identidade e o estado de saúde dos militares não foram divulgados até o momento. Testemunhas relataram ter ouvido mais de cinco disparos e visto pessoas correndo logo após os tiros.