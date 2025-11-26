Dois integrantes da Guarda Nacional foram baleados na tarde desta quarta-feira (26) nas proximidades da Casa Branca, em Washington (EUA). Um suspeito foi detido, segundo a polícia local, que isolou a área próximo ao cruzamento da 17th Street com a I Street, onde equipes de emergência prestaram socorro às vítimas.
A identidade e o estado de saúde dos militares não foram divulgados até o momento. Testemunhas relataram ter ouvido mais de cinco disparos e visto pessoas correndo logo após os tiros.
A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou que o governo está trabalhando com as autoridades locais para reunir informações sobre o caso. A Casa Branca disse estar acompanhando a situação e informou que o presidente foi informado, embora esteja na Flórida para o feriado de Ação de Graças.
O local do crime continua sob forte presença policial, com atuação também do Serviço Secreto e de agentes do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos.
*Com informações de The New York Times