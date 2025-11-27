O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (27) que a sonegação bilionária praticada pela refinaria privada Refit representa um rombo equivalente ao custo de um hospital de médio porte por mês. A declaração foi feita após a deflagração da megaoperação contra fraudes fiscais no setor de combustíveis.

Relembre o caso: Megaoperação mira 'campeão' da sonegação de combustíveis

A ação, batizada de Poço de Lobato, cumpriu mandados de busca e apreensão em mais de 190 endereços ligados ao grupo empresarial em cinco estados e no Distrito Federal. Segundo o Ministério Público de São Paulo, os débitos do conglomerado chegam a R$ 26 bilhões; R$ 9,6 bilhões destes apenas em dívida ativa do estado paulista.