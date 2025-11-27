Uma força-tarefa nacional cumpriu mandados em seis estados e no Distrito Federal, nesta quinta-feira (27), para desarticular um esquema bilionário de fraudes fiscais no mercado de combustíveis. A ação tem como alvo o grupo considerado o maior devedor de ICMS de São Paulo e um dos maiores devedores de impostos do país.

Batizada de operação “Poço de Lobato”, a ofensiva mobilizou mais de 600 agentes de diversos órgãos entre eles Ministério Público, secretarias da Fazenda, polícias e Receita Federal, em busca de provas contra cerca de 190 investigados, entre empresários e empresas.

As autoridades afirmam ter identificado uma sofisticada rede criminosa dedicada a burlar o pagamento de tributos por meio de empresas de fachada, operações simuladas entre estados, blindagem de patrimônio e movimentação financeira por fundos e offshores. O prejuízo estimado aos cofres estaduais e da União passa de R$ 26 bilhões.