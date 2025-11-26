O Museu Arqueológico de Olímpia, na Grécia, recebeu nesta quarta-feira (26) a cerimônia de acendimento da chama olímpica dos Jogos de Inverno de Milano Cortina 2026.

O evento normalmente acontece em frente ao Templo de Hera. Desta vez, o mau tempo fez com que os organizadores deslocassem a cerimônia para o ambiente fechado.

O acendimento da chama foi antecipado também por conta do mau tempo. Na última segunda (24), ela foi acesa com um espelho parabólico e raios de sol e ficou mantida em uma lanterna para o evento oficial, nesta quarta-feira (26).