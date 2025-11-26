Internamente, o discurso dos responsáveis pela recuperação de Memphis Depay é de que não há risco de o atacante desfalcar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil.

Nos dias 10 e 14 de dezembro, o time alvinegro enfrenta o Cruzeiro por uma vaga na decisão da competição nacional. O jogo de ida será em Belo Horizonte, enquanto a volta acontece na Neo Química Arena.

Memphis se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo, decorrente de uma entorse sofrida no clássico contra o São Paulo, na última semana.