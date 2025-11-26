Palmeiras deixa garotos em SP, e chega em Lima com lesionados
O Palmeiras chegou a Lima na tarde desta quarta-feira (26), já está concentrado no hotel Hyatt Centric, no bairro de San Isidro, e tem novidades nos relacionados para a final da Copa Libertadores, sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental.
Larson, Erick Belé e Riquelme Fillipi retornaram para São Paulo após a derrota para o Grêmio. Nenhum dos três estar disponível para o jogo contra o Flamengo.
Por outro lado, Weverton, Paulinho e Evangelista estão com elenco. Os três chegaram com a delegação, mas só o goleiro tem chances de aparecer entre os relacionados. Carlos Miguel será o titular.
Nas tardes de quinta e sexta-feira, o Palmeiras treinará no Estádio Alejandro Villanueva, casa do Alianza Lima. Serão os últimos ajustes antes da final da Libertadores.