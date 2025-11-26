27 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
LIBERTADORES

Palmeiras deixa garotos em SP, e chega em Lima com lesionados

Por Flavio Latif | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Cesar Greco/Palmeiras
Os jogadores Agustín Giay e Flaco López, durante desembarque em Lima
Os jogadores Agustín Giay e Flaco López, durante desembarque em Lima

O Palmeiras chegou a Lima na tarde desta quarta-feira (26), já está concentrado no hotel Hyatt Centric, no bairro de San Isidro, e tem novidades nos relacionados para a final da Copa Libertadores, sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental.

Larson, Erick Belé e Riquelme Fillipi retornaram para São Paulo após a derrota para o Grêmio. Nenhum dos três estar disponível para o jogo contra o Flamengo.

Por outro lado, Weverton, Paulinho e Evangelista estão com elenco. Os três chegaram com a delegação, mas só o goleiro tem chances de aparecer entre os relacionados. Carlos Miguel será o titular.

Nas tardes de quinta e sexta-feira, o Palmeiras treinará no Estádio Alejandro Villanueva, casa do Alianza Lima. Serão os últimos ajustes antes da final da Libertadores.

Comentários

Comentários