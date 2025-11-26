O estado de São Paulo registrou a décima morte confirmada por intoxicação de bebida contaminada com metanol, segundo boletim divulgado pelo governo nesta quarta-feira (26). O caso confirmado é de um jovem de 26 anos, morador de Sorocaba.

Felipe Henrique Alves da Silva morreu em 16 de agosto, segundo a prefeitura local. A morte aconteceu depois que o jovem apresentou sintomas característicos: dores de cabeça, náusea e ânsia após o consumo de bebida alcoólica.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a perícia confirmou nesta terça-feira (25) que a morte do jovem foi causada por intoxicação com metanol associada com cocaína.