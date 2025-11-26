Fortaleza vence e aumenta drama do Santos na luta contra a degola
A vitória do Fortaleza sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, nesta quarta-feira (26), em Bragança Paulista, dificultou ainda mais a missão do Santos na luta contra o rebaixamento. Agora, o Santos ganhou mais um competidor no Z-4.
Antes do jogo, o time praiano tinha quatro pontos de vantagem para o Fortaleza, que já parecia fadado ao rebaixamento. Com o triunfo, contudo, o time cearense se colocou de vez na briga para fugir da zona.
Os 37 pontos, um a menos que o Santos e a dois do Vitória, primeiro fora do Z-4, colocam o clube cearense em condições de escapar. É mais um candidato.
O Santos precisa vencer o Juventude na sexta-feira (28), não apenas para tentar ultrapassar o Vitória, mas a fim de não perder a 17ª posição para o Fortaleza. Os comandados de Martin Palermo encaram o Atlético-MG no domingo, às 18h30, na Arena Castelão.
O Santos também aguarda a liberação de Neymar. Marcelo Teixeira, presidente do clube, afirmou que existe a possibilidade de que ele atue contra o Juventude, mesmo com um problema no menisco.
Se quiser eliminar as chances de rebaixamento, o Santos precisa de três vitórias nos últimos três jogos. Dois triunfos aparecem como o mínimo para seguir respirando.
No momento, a chance de queda do Santos é de 57,9%, de acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Além de Fortaleza, Vitória e Juventude, já citados, Internacional, Vasco e Ceará também tem probabilidades de rebaixamento.
Red Bull Bargantino 0 x 1 Fortaleza
O Fortaleza aproveitou a chance que teve, segurou a pressão do Bragantino, venceu por 1 a 0 em Bragança Paulista e segue na luta contra o rebaixamento, agora mais próximo de sair do Z4.
Bareiro fez o único gol do jogo, em chute desviado de Lucas Crispim, na reta final do segundo tempo. O Fortaleza pouco criou no jogo mas saiu com a vitória, enquanto o Bragantino acumulou oportunidades perdidas.
A vitória ainda mantém o Fortaleza em 18º, mas agora mais próximo do Santos. O time praiano tem 38 pontos, contra 37 da equipe cearense. O Vitória é a primeira equipe fora do Z4, com 39.
O Fortaleza chega ao sétimo jogo invicto no Brasileirão em sua recuperação na tabela. São três vitórias e quatro empates.
Já o Bragantino estaciona em 45 pontos, na 10ª posição, e não chega mais no G7 a duas rodadas do fim. O Fluminense é o sétimo colocado, com 55. Para ainda sonhar com uma vaga na Libertadores, o Braga precisa que Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil, abrindo uma oitava vaga na competição. O São Paulo é o oitavo colocado, com 48 pontos.
O Fortaleza volta a campo no domingo, contra o Atlético-MG, em partida atrasada pela 35ª rodada. O Leão ainda encara Corinthians e Botafogo até o fim do Brasileirão.
Já o Bragantino recebe o Vitória na quarta-feira que vem. A equipe paulista encerra o campeonato contra o Internacional.