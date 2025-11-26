A vitória do Fortaleza sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, nesta quarta-feira (26), em Bragança Paulista, dificultou ainda mais a missão do Santos na luta contra o rebaixamento. Agora, o Santos ganhou mais um competidor no Z-4.

Antes do jogo, o time praiano tinha quatro pontos de vantagem para o Fortaleza, que já parecia fadado ao rebaixamento. Com o triunfo, contudo, o time cearense se colocou de vez na briga para fugir da zona.

Os 37 pontos, um a menos que o Santos e a dois do Vitória, primeiro fora do Z-4, colocam o clube cearense em condições de escapar. É mais um candidato.