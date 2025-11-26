Vitinha brilhou no Parque dos Príncipes, fez três gols e conduziu a virada do PSG para cima do Tottenham, por 5 a 3, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Além dos três gols de Vitinha, Fabián Ruiz e Pacho também marcaram pelo Paris. Este foi o primeiro hat-trick do meio-campista português na carreira.

Richarlison e Kolo Muani (duas vezes) fizeram para o Tottenham. O atacante brasileiro chegou ao terceiro jogo seguido balançando as redes.