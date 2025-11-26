O Real Madrid mostrou muita fragilidade defensiva, mas se salvou a partir dos inspirados Mbappé e Vini Jr, superou o Olympiacos por 4 a 3 pela Liga dos Campeões em um jogo elétrico na Grécia e encerrou uma sequência de três tropeços na temporada.

O francês marcou quatro vezes, duas delas em brilhantes assistências do brasileiro. Mbappé empilhou três gols em sete minutos no primeiro tempo e encaminhou a vitória na etapa final -pelo lado dos mandantes, Chiquinho abriu o placar, e Taremi e El Kaabi ameaçaram um empate dramático.

O resultado fez os espanhóis voltarem ao G8 da tabela. O time de Xabi Alonso alcançou o 5º lugar, com 12 pontos conquistados. Os gregos, por outro lado, seguem sem vencer no torneio e amargam a 33ª colocação.