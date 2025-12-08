Clima serrano, paisagens exuberantes, agricultura e acolhimento: a receita para que a região do Vale do Paraíba seja um dos destinos favoritos dos paulistas tem agora um elemento que ganha cada vez mais força: o enoturismo. Com as Rotas do Vinho de São Paulo, iniciativa criada pelo governo do Estado, o turismo vitivinícola do estado ganha mais força e organização. E a região, com a proximidade com a Serra da Mantiqueira, aliada ao fluxo crescente de visitantes em Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, é um dos acessos naturais às Rotas.



Foto: Divulgação/Secom

Hoje, 86 vinícolas paulistas estão abertas à visitação. Muitas delas ficam justamente nos municípios mais procurados por moradores do Vale para passeios de fim de semana. Na Mantiqueira, clima serrano e altitude criam condições ideais para uvas de maior qualidade, além de favorecer a técnica da dupla poda, inovação paulista que colocou os vinhos de inverno no mapa dos concursos internacionais.

Confira algumas vinícolas da Rota do Alto da Mantiqueira que ajudam a explicar por que o enoturismo tem crescido tanto no Vale.

Villa Santa Maria (São Bento do Sapucaí)

Em meio às montanhas, a Villa Santa Maria combina vinhedos, gastronomia e uma das vistas mais bonitas da região. A estrutura é integrada ao relevo, e o restaurante instalado no alto da propriedade rende uma das experiências visuais mais marcantes da Mantiqueira. Para quem sai do Vale, é uma viagem curta que une paisagem, comida e uma boa conversa sobre a produção local.

A vinícola Terras Altas fica em uma área de altitude com clima mais ameno, que favorece vinhos de inverno de boa estrutura. O passeio pelo vinhedo é simples, mas muito didático: dá para entender o impacto da altitude, do solo e das mudanças de estação no estilo de cada rótulo. É uma opção interessante para quem quer conhecer mais sobre a técnica da dupla poda, criada em São Paulo e hoje referência nacional.

Embora esteja um pouco mais distante do Vale, a Guaspari virou destino obrigatório na Rota da Mantiqueira. As visitas guiadas percorrem vinhedos em altitude e mostram a evolução da viticultura paulista — algo frequentemente destacado em reportagens da CNN e de veículos especializados. É uma vinícola que impressiona tanto pela paisagem quanto pelo cuidado técnico no manejo e na produção.

Campos do Jordão sempre foi associada ao turismo de inverno, mas nos últimos anos passou a aparecer também no mapa dos vinhos paulistas. A Vinícola Vitória trabalha com rótulos próprios, usa a altitude a seu favor e mantém um espaço de visitação que conversa com o clima da cidade: mais intimista, com pequenas produções e contato direto com quem conduz o processo. Para quem já conhece a cidade, é um roteiro que traz uma novidade.

Pequena e acolhedora, a Araucária é o tipo de vinícola que atrai quem prefere experiências tranquilas. A produção é limitada, o que permite acompanhar de perto o trabalho no vinhedo e no pequeno espaço de elaboração. A visita costuma ser menos “turística” e mais próxima do cotidiano da família que toca o negócio — algo valorizado pelo novo perfil de viajante que busca autenticidade e contato direto com o território.

Acessibilidade e novas formas de viajar

Para quem sai do Vale, a logística facilita. A região tem acesso rápido a três aeroportos - Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) e Viracopos (VCP) - o que também aproxima turistas de outras partes do país.

As companhias Gol, Latam e Azul permitem stopovers gratuitos de até cinco dias (mediante consulta das regras de cada empresa), o que viabiliza incluir as vinícolas no roteiro sem custo adicional na passagem.

Cultura, gastronomia e experiências

As Rotas do Vinho dialogam com outros programas estaduais, como Sabor de SP, Rotas do Queijo e Rotas do Café, conectando gastronomia, produtores artesanais, trilhas, paisagens e história regional.

A Mantiqueira, por si só, já é conhecida pela identidade gastronômica forte; somar vinho a esse repertório tem ampliado o turismo sustentável e familiar na região.

Desde o lançamento, o programa das Rotas tem atraído mais visitantes e movimentado pequenos produtores, restaurantes, pousadas e serviços ligados ao turismo rural. Para o Vale do Paraíba, essa proximidade com a Mantiqueira ajuda a valorizar ainda mais o território e coloca a região dentro de um circuito turístico que não para de crescer.



O enoturismo paulista deixou de ser tendência e se tornou parte da rotina de quem busca experiências simples e memoráveis — muitas delas a poucos quilômetros de casa.

___________________________

Conheça todas as Rotas do Vinho e enodestinos de São Paulo. Acesse visitesaopaulo.com.