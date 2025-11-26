O Brasil perde diariamente um volume de água tratada equivalente a mais de 6,3 mil piscinas olímpicas antes que chegue às residências, segundo levantamento do Instituto Trata Brasil. O estudo, que usa dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento, revela que o país descartou 5,8 bilhões de m³ em um ano, o suficiente para abastecer 50 milhões de pessoas.

As perdas representam 40,31% da água produzida, bem acima da meta nacional de 25%. As regiões Norte e Nordeste registram os cenários mais críticos, com estados como Alagoas, Roraima e Acre desperdiçando mais da metade do que distribuem. Goiás, Distrito Federal e São Paulo aparecem com os melhores índices.