Um simples papo em uma loja de bairro em Londres transformou a vida de Oliver Archer, de 21 anos. Enquanto despachava encomendas em Ladbroke Grove, ele ouviu um cliente conversar em turco e iniciou uma conversa, sem imaginar que, em poucos minutos, descobriria estar diante de seu pai biológico.
Leia mais: Seu Alberto: Filhos sonham reencontrar o pai após 34 anos no Vale
Archer contou que sempre soube apenas o primeiro nome do pai e que ele seria um “homem legal de Istambul”. Após trocarem nomes e perceberem a coincidência, o jovem perguntou se o desconhecido lembrava o nome de sua mãe. A resposta confirmou a suspeita: eles se conheceram há mais de 20 anos.
Surpresos, pai e filho permaneceram alguns instantes em silêncio até Archer afirmar: “Acho que posso ser seu filho”. O homem, que tem outros seis filhos, confirmou detalhes do passado e a história se encaixou.
O jovem, que passou a infância procurando o pai nas redes sociais, diz estar “muito feliz e animado” com a reviravolta. Desde então, os dois continuam trocando mensagens e planejam se encontrar novamente para um café. “Quero entender o passado, mas sem cobranças. Só olhar para o agora e construir algo”, afirmou Oliver.
*Com informações da BBC