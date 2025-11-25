O Chelsea não deixou o Barcelona respirar no Stamford Bridge, venceu por 3 a 0 com direito a golaço de Estêvão e ampliou a série invicta na Champions League para quatro jogos. Koundé marcou contra antes de o brasileiro fazer sua magia, e Delap completou a vitória inglesa em noite apagada de Lamine Yamal.

A partida também teve três gols anulados por parte dos mandantes -dois de Enzo Fernández, na etapa inicial, e um de Andrey Santos, no início do 2º tempo.

O resultado deixou os atuais campeões do mundo com 10 pontos e na 4ª posição da Champions. O Barça, por outro lado, estagnou nos 7 pontos e caiu para o 15º lugar.