O Palmeiras voltou a decepcionar, desta vez em derrota de virada para o Grêmio por 3 a 2, e só não deu adeus às chances de título do Brasileirão porque o Flamengo empatou com o Atlético-MG em Belo Horizonte. Facundo Torres abriu o placar para os paulistas, mas Amuzu empatou ainda no 1º tempo e Carlos Vinícius e Willian, ambos de pênalti, decretaram a vitória gaúcha antes de Benedetti descontar.

O resultado deixou a equipe de Abel Ferreira estagnada com 70 pontos, mas ainda com alguma esperança diante de uma missão quase impossível. O motivo? O rubro-negro tem 75 pontos, e restam duas rodadas (seis pontos) em disputa para paulistas e cariocas, que se enfrentam na final da Libertadores no sábado.

O Grêmio, por outro lado, avançou aos 46 pontos e se livrou de qualquer chance de rebaixamento. O time de Mano Menezes escalou para a 10ª posição na classificação.