O Brasileirão não teve campeão definido. Mas o Flamengo empatou com o Atlético-MG por 1 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e está a um passo do título.

O gol do Galo foi de Bernard. Bruno Henrique, nos acréscimos, empatou para o Flamengo.

Com o empate, a vantagem rubro-negra sobre o Palmeiras saltou para cinco pontos. É que o time paulista perdeu para o Grêmio em Porto Alegre.