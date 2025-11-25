Neymar da Silva Santos, pai do atacante Neymar, oficializou nesta terça-feira (25) a compra da marca de Pelé por sua empresa, a NR Sports. Ele prometeu unir o nome do Rei do Futebol ao do filho e iniciar uma nova era de exploração da imagem do velho camisa 10, agora atrelada ao entretenimento.

O anúncio foi feito durante uma cerimônia no museu que leva o nome do ídolo, no bairro do Valongo, em Santos, com a presença de ex-jogadores históricos do Santos, como Pepe, Manoel Maria, Edu e Clodoaldo. Estiveram também no evento o presidente do clube, Marcelo Teixeira, e uma das filhas de Pelé, Flávia Arantes do Nascimento.

"Queremos fazer com que ela [a marca] participe não só do esporte mas de todo entretenimento possível", disse Neymar pai.