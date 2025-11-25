A Polícia Civil investiga o tiro que atingiu a jogadora de vôlei Júlia Azevedo, atleta do time profissional feminino do Tijuca Tênis Clube, durante uma tentativa de assalto na noite de domingo (23), na Tijuca, zona norte do Rio.

Júlia voltava para casa de carro quando foi baleada na rua Conde de Bonfim, próximo à esquina com a rua Henry Ford, principais vias da região.

O projétil entrou pelas costas e passou a 1 mm da coluna e a menos de 1 cm da bexiga, sem atingir órgãos vitais, segundo relato publicado por ela nas redes sociais. A atleta foi atendida no Hospital Municipal Souza Aguiar, de onde recebeu alta. Ela se recupera em casa.