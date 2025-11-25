A Fifa anunciou, nesta terça-feira (25), as regras e potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026. As definições da entidade permitem a formação de alguns possíveis grupos da morte.

O Brasil será cabeça de chave. A seleção brasileira ocupará o mesmo pote que os anfitriões México, EUA e Canadá, além de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. O ranking da Fifa foi o critério usado para a definição dos potes.

As seleções anfitriãs já sabem em quais grupos vão ficar. O México fará parte da chave A, o Canadá da B, e os Estados Unidos da D. A Fifa também já definiu como ficará a posição de cada representante dos potes sorteados em cada chave [veja abaixo].

As seleções vindas das repescagens entrarão no pote 4. Serão dois torneios diferentes: um dará quatro vagas a europeus, e outro dará duas entradas que serão disputadas entre países de outros continentes.