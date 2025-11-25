As defesas dos réus do núcleo crucial da trama golpista, entre elas a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disseram-se indignadas com a condenação definitiva no caso, apontaram cerceamento de direito defesa e prometeram novos recursos mesmo com a conclusão da ação.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes declarou o trânsito em julgado do processo e determinou o início do cumprimento das penas nesta terça-feira (25).

O advogado Celso Vilardi, que representa Bolsonaro no processo da trama golpista, afirmou à coluna Mônica Bergamo que apresentará embargos infringentes ao Supremo. Ele disse considerar que o processo ainda não transitou em julgado, uma vez que o prazo para que a defesa apresentasse esse tipo de embargo ainda não havia se esgotado.