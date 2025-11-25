A medida vem após contestações públicas de professores e coordenadores de cursinhos, que desde a divulgação do gabarito oficial vinham apontando erro conceitual na formulação da questão. A banca havia indicado inicialmente a alternativa C como correta, mas especialistas afirmaram que o enunciado não permitia garantir a conclusão exigida.

A Fuvest anulou a questão 3 de matemática da prova V1 da primeira fase do vestibular 2026, aplicada no domingo (23), após reconhecer que nenhuma das alternativas apresentadas poderia ser considerada correta. Segundo a fundação, o próprio parecer técnico concluiu pela inexistência de resposta válida, o que levou à decisão de anular o item.

Em nota divulgada, a Fuvest informa que o gabarito retificado será publicado na quarta-feira (26) em seu site e que o valor da questão anulada será atribuído a todos os candidatos presentes na prova.

O enunciado tratava de uma eleição fictícia para um conselho com cinco membros, na qual o candidato mais jovem, Aleph, queria estimar quantos votos precisaria para garantir sua vaga, considerando possíveis ausências de eleitores. Professores argumentaram que era possível construir cenários matematicamente válidos que contradiziam a alternativa apontada pela banca.

"Em cada uma das respostas pode ser que sim ou pode ser que não. Não se pode garantir nada", afirmou o professor Giuseppe Nobolioni, coordenador de matemática do Objetivo, no dia da prova.