Estudantes articulam pelas redes sociais manifestações neste sábado (22) para pedir a anulação do Enem 2025. A mobilização surgiu após o Inep decidir cancelar apenas três questões do exame, depois de vir à tona que um universitário, Edcley Teixeira, exibiu itens quase idênticos aos aplicados em uma live no YouTube, dias antes da realização das provas de matemática e ciências da natureza.

Os organizadores do movimento, chamado Anula Enem, dizem ter sido prejudicados e usam WhatsApp e Telegram para coordenar atos em capitais do país. Em São Paulo, o protesto está previsto para o Masp, na avenida Paulista.