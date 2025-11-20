20 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MOBILIZAÇÃO

Estudantes pedem anulação total do Enem 2025

Por Gustavo Gonçalves | da Folhapress
| Tempo de leitura: 4 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Angelo Miguel/MEC
Os organizadores do movimento, chamado Anula Enem, dizem ter sido prejudicados.
Os organizadores do movimento, chamado Anula Enem, dizem ter sido prejudicados.

Estudantes articulam pelas redes sociais manifestações neste sábado (22) para pedir a anulação do Enem 2025. A mobilização surgiu após o Inep decidir cancelar apenas três questões do exame, depois de vir à tona que um universitário, Edcley Teixeira, exibiu itens quase idênticos aos aplicados em uma live no YouTube, dias antes da realização das provas de matemática e ciências da natureza.

Leia mais: Inep anula parte do Enem após divulgação antecipada de questões

Os organizadores do movimento, chamado Anula Enem, dizem ter sido prejudicados e usam WhatsApp e Telegram para coordenar atos em capitais do país. Em São Paulo, o protesto está previsto para o Masp, na avenida Paulista.

A estudante Letícia Araújo, 21, criou o grupo responsável pela articulação. Ela afirma que a mobilização começou na terça-feira (18), um dia após saber do caso pelas redes sociais. "Eu me senti lesada. Passada para trás. A gente rala o ano inteiro, e cada ponto pesa na disputa por uma vaga", diz.

Moradora do Rio de Janeiro, ela presta o Enem pela segunda vez e quer cursar ciências biológicas na Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). Segundo Letícia, a ideia de organizar os protestos surgiu ao acompanhar a indignação de estudantes no X (antigo Twitter).

O movimento cobra a anulação integral da prova, a renovação do banco de itens e a responsabilização dos envolvidos. Também pede mudanças nos pré-testes realizados no âmbito do Prêmio Capes Talento Universitário.

As questões do Enem seguem a TRI (Teoria de Resposta ao Item), que mede a dificuldade dos itens, compara provas diferentes e identifica acertos por "chute". Para isso, passam por pré-testes aplicados a públicos com perfil semelhante ao dos estudantes do ensino médio, inclusive em provas vinculadas ao Prêmio Capes Talento Universitário, voltadas a recém-egressos da educação básica.

Na segunda-feira (17), um dia após as provas de matemática e ciências da natureza, viralizou uma transmissão em que o estudante de medicina da UFC (Universidade Federal do Ceará) Edcley Teixeira apresentava suas principais apostas para o exame e mostrava ao menos cinco questões com forte semelhança às que acabaram aplicadas.

De acordo com o estudante, ele decorou os itens após ter participado, a convite do MEC, do prêmio da Capes.

A reportagem apurou que ao menos três questões antecipadas pelo universitário haviam sido usadas em pré-testes para a elaboração do banco de itens, aplicados a calouros do ensino superior no âmbito desse prêmio.

A reportagem tentou contato com Teixeira, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Letícia diz que conheceu os demais administradores no mesmo dia em que criou o grupo no WhatsApp. "Por que não ir para a rua? O jovem também se movimenta fora da internet", afirma.

Integrantes do movimento tentaram contato com o Inep e com o Ministério da Educação, segundo Letícia, sem retorno. "A resposta atual nos deixou insatisfeitos. Esperamos que apurem de fato e considerem a anulação total", diz.

Em comunicado divulgado, o Inep reafirmou a "isonomia, lisura e validade" do Enem 2025. O órgão disse que "nenhuma questão foi apresentada tal qual" na prova e que as semelhanças identificadas foram "pontuais".

A Polícia Federal foi acionada para investigar a divulgação dos itens e apurar possível quebra de confidencialidade ou má-fé.

Professores de cursinhos ouvidos pela reportagem afirmam que o episódio elevou a ansiedade dos candidatos, somou-se ao desgaste da maratona de provas e ampliou as dúvidas sobre a lisura do exame.

O perfil do movimento no Instagram se aproxima de 9.000 seguidores. Letícia diz que professores e comunicadores têm oferecido apoio. O grupo se declara apartidário e afirma buscar adesão ampla entre estudantes.

Segundo a organização, os atos terão formato semelhante nas capitais, com caminhadas e sem confrontos. "A gente não aceita o que aconteceu. O jovem não vai só olhar o celular enquanto tudo se resolve. Vamos participar das mudanças", diz.

Letícia também rebate críticas ao pedido de anulação geral. "Três questões já afetam milhares. Anular tudo é a única forma de garantir igualdade", diz

Egressa da escola pública e hoje em cursinho online, ela afirma que o grupo pode seguir ativo caso a mobilização cresça. Os organizadores dizem ter guardado vídeos, apostilas e capturas de tela divulgadas antes de serem apagadas pelo estudante envolvido.

"É cansativo. Todo mundo está exausto, mas é o que resta para ter um exame igualitário", afirma.

O QUE É O PRÊMIO CAPES DE TALENTO UNIVERSITÁRIO

Criado em 2019, o Prêmio Capes de Talento Universitário premia, a cada ano, mil matriculados em cursos de graduação e que fizeram o Enem no ano anterior, com o objetivo de "reconhecer o desempenho dos estudantes que demonstrarem grau destacado de desenvolvimento de competências cognitivas".

Para o receber o prêmio individual de R$ 5.000, os candidatos fazem uma nova prova de 80 questões de múltipla escolha, que precisa ser completada em quatro horas.

Para concorrer, os candidatos devem ter recém-ingressado em curso de graduação, ter obtido nota no Enem no ano anterior e não estar em débito com a Capes, com o CNPq ou com outras agências ou instituições de fomento à pesquisa.

Comentários

Comentários