25 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
RIO GRANDE DO SUL

Temporal de granizo em Erechim fere 200 e arruina rotina do lugar

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Patrícia Hoffmann
37 mil pessoas foram afetadas no município do norte do Rio Grande do Sul no último domingo (23).
37 mil pessoas foram afetadas no município do norte do Rio Grande do Sul no último domingo (23).

O número de feridos no temporal de granizo que atingiu a cidade de Erechim subiu para 200, de acordo com dados da Defesa Civil divulgados nesta terça-feira (24).

Leia mais: Cidade fica submersa pela chuva, que afetou mais de 30 municípios

Segundo o órgão, 37 mil pessoas foram afetadas no município do norte do Rio Grande do Sul no último domingo (23), mais de um terço dos 105 mil moradores. O número de desabrigados caiu de 12 para 9.

A cidade decretou situação de emergência após a tempestade causar estragos em residências, prédios públicos e comércios.

As aulas foram suspensas na segunda-feira (24), e as escolas seguem fechadas nesta terça.

Pela manhã, equipes da prefeitura começaram a ação nas ruas para cadastrar os atingidos pelo temporal e organizar a distribuição de telhas de brasilit. No domingo, foram distribuídas lonas em caráter emergencial para a população.

O prefeito Paulo Polis (MDB) disse que a prioridade será atender as pessoas cadastradas no CadÚnico (o sistema federal que reúne informações de famílias de baixa renda). "Lembrando que temos mais de 10 mil casas descobertas", afirmou.

O governador Eduardo Leite (PSD) visitou a cidade na segunda-feira, e confirmou o envio de R$ 1,5 milhão ao Fundo da Defesa Civil do município para a compra de telhas para as famílias atingidas. O material deve ser entregue até o fim da semana, disse o prefeito.

Ele também afirmou que solicitará apoio de outros municípios da região do Alto Uruguai para auxiliar na reconstrução da cidade. "Vamos tentar trazer mão de obra da região inteira. Agora o problema é mão de obra, que não tem", disse Polis. "É sem precedentes essa catástrofe que aconteceu aqui."

O Corpo de Bombeiros alertou que as pessoas não devem tentar consertar suas casas caso não tenham capacitação e equipamentos adequados. Segundo a corporação, há registros de acidentes, inclusive um caso grave, de uma pessoa que subiu no telhado para tentar tampar um buraco.

O prédio da prefeitura municipal está sem energia, e a coleta de lixo não deve ocorrer na cidade nesta terça-feira. O retorno do serviço será feito de maneira gradativa.

As cirurgias eletivas no Hospital Santa Terezinha, afetado pelo temporal, foram suspensas temporariamente.

A Câmara de Vereadores transferiu a sessão para quinta (27), em um local ainda a ser definido, após os danos causados pela chuva de granizo na sede do Legislativo municipal.

Segundo informações da Defesa Civil, o fenômeno ocorreu por causa de uma área de baixa pressão, combinada ao calor e à umidade presentes na região.

Comentários

Comentários