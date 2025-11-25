O prefeito Paulo Polis (MDB) disse que a prioridade será atender as pessoas cadastradas no CadÚnico (o sistema federal que reúne informações de famílias de baixa renda). "Lembrando que temos mais de 10 mil casas descobertas", afirmou.

O governador Eduardo Leite (PSD) visitou a cidade na segunda-feira, e confirmou o envio de R$ 1,5 milhão ao Fundo da Defesa Civil do município para a compra de telhas para as famílias atingidas. O material deve ser entregue até o fim da semana, disse o prefeito.

Ele também afirmou que solicitará apoio de outros municípios da região do Alto Uruguai para auxiliar na reconstrução da cidade. "Vamos tentar trazer mão de obra da região inteira. Agora o problema é mão de obra, que não tem", disse Polis. "É sem precedentes essa catástrofe que aconteceu aqui."