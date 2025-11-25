De acordo com a Defesa Civil, Luiz Alves registrou 150 mm de chuva em apenas 12 horas, volume próximo ao esperado para todo o mês de novembro. Em boletim complementar, acumulados chegaram a 181,6 mm entre 18h de domingo e 18h desta segunda, colocando o município entre os mais atingidos do estado.

A cidade de Luiz Alves, no Vale do Itajaí (SC), ficou praticamente submersa nesta segunda-feira (24) após as chuvas intensas que atingem Santa Catarina desde sábado (22). O temporal provoca alagamentos, deslizamentos e destruição em diversas regiões do estado e já afeta ao menos 32 municípios, segundo boletins oficiais e prefeituras.

A Defesa Civil de Santa Catarina registra até o momento 113 pessoas desalojadas e 15 desabrigadas em diferentes cidades. Há mais de 360 residências danificadas.

Bairros como Baixo Canoas, Vila do Salto, Braço da Elza, Alto Canoas, Serafim e Braço Miguel tiveram ruas transformadas em rios, residências alagadas e máquinas agrícolas submersas. Abrigos foram abertos, e as aulas foram suspensas nos períodos da tarde e da noite. Ao menos sete pessoas estão desabrigadas no município, segundo o órgão estadual.

A Defesa Civil emitiu sucessivos alertas para a região ao longo do dia, citando risco moderado a alto de alagamentos, enxurradas e deslizamentos devido ao solo encharcado. A instabilidade é causada pela atuação de um ciclone extratropical entre o Paraná e o Sudeste, que mantém a umidade elevada sobre o litoral norte e o Vale do Itajaí.