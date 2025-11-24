São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina estão em alerta vermelho para grande perigo de tempestades até terça-feira (25). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo.

Possibilidade de queda de granizo, ventos de mais de 100 km/h e volume de chuva superior a 100 milímetros. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou hoje que ao menos quatro estados podem ser atingidos.

Alerta de "grande perigo". A previsão aponta tempestade intensa, com risco de danos a prédios, cortes de energia, destruição de plantações, queda de árvores, alagamentos e impactos no transporte rodoviário."